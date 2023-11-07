Про смерть помічника Залужного стало відомо ввечері 6 листопада. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що причиною став нещасний випадок – вибухнула граната, яка була в подарунку.

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Провадження щодо загибелі скерували

Національна поліція України повідомила, що кримінальне провадження щодо вибуху гранати, який призвів до загибелі Геннадія Частякова, скероване до ДБР.

Сьогодні, 7 листопада, підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в селі Чайки на Київщині, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Варто зазначити, що раніше у поліції заявили, що виявлені гранати, що стали причиною загибелі, відправили на експертизу. Планується встановити, що це за боєприпас, яким чином він потрапив до України та на яких підставах вони були передані іншим особам.

Що відомо про загибель Частякова