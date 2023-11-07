Про смерть помічника Залужного стало відомо ввечері 6 листопада. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що причиною став нещасний випадок – вибухнула граната, яка була в подарунку.
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Провадження щодо загибелі скерували
Національна поліція України повідомила, що кримінальне провадження щодо вибуху гранати, який призвів до загибелі Геннадія Частякова, скероване до ДБР.
Сьогодні, 7 листопада, підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в селі Чайки на Київщині, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.
Варто зазначити, що раніше у поліції заявили, що виявлені гранати, що стали причиною загибелі, відправили на експертизу. Планується встановити, що це за боєприпас, яким чином він потрапив до України та на яких підставах вони були передані іншим особам.
Що відомо про загибель Частякова
- Помічник Залужного Геннадій Частяков 6 листопада святкував день народження. Намагаючись здивувати службовця, його колега подарував йому пляшку віскі та 6 бойових гранат.
- Попередньо, вдома Частяков почав розпаковувати подарунки разом з сином. Той взяв з пакунка одну з гранат – коли службовець забирав гранату, то випадково висмикнув кільце. Колега попереджав, що вони бойові, однак, схоже, Частяков не сприйняв ці слова серйозно.
- Помічник Головнокомандувача помер від отриманих травм, а його 13-річний син дістав важкі ушкодження. У нього діагностували рвані рани на обличчі.