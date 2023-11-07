О смерти помощника Залужного стало известно вечером 6 ноября. Глава МВД Игор Клименко сообщил, что причиной стал несчастный случай – взорвалась граната, которая была в подарке.
Смотрите также Гибель помощника Залужного Геннадия Частякова: что известно о трагедии по состоянию на данный момент
Производство по факту гибели направили
Национальная полиция Украины сообщила, что уголовное производство по факту взрыва гранаты, который привел к гибели Геннадия Частякова, направлено в ГБР.
Сегодня, 7 ноября, подследственность в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в селе Чайки в Киевской области, что привело к гибели военнослужащего, прокуратурой была определена за Государственным бюро расследований,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Следует отметить, что ранее в полиции заявили, что выявленные гранаты, ставшие причиной гибели, были отправлены на экспертизу. Планируется установить, что это за боеприпас, как он попал в Украину и на каких основаниях они были переданы другим лицам.
Что известно о гибели Частякова
- Помощник Залужного Геннадий Частяков 6 ноября отмечал день рождения. Пытаясь удивить служащего, его коллега подарил ему бутылку виски и 6 боевых гранат.
- Предварительно, дома Частяков начал распаковывать подарки вместе с сыном. Тот взял из пакета одну из гранат – когда служащий забирал гранату, то случайно выдернул кольцо. Коллега предупреждал, что они боевые, однако, похоже, Частяков не воспринял эти слова всерьез.
- Помощник Главнокомандующего умер от полученных травм, а его 13-летний сын получил тяжелые повреждения. У него диагностировали рваные раны на лице.