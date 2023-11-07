Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер МВД. Марьяна Рева добавила, что следственно-оперативная группа всю ночь работала на месте трагедии, передает 24 Канал.

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"Подарил, заметив, что гранаты действительно боевые"

С момента того, как полиция выехала на место происшествия, следственно-оперативная группа работает, прилагая все усилия, чтобы установить все первоочередные обстоятельства трагедии, подчеркнула спикер. Взорвавшаяся граната была подарком.

Уже есть показания лица, которое сделало презент в виде коробки с бутылкой алкоголя и 6 гранатами. Кстати, процессуальный статус этому мужчине не определили. То есть о подозрении не сообщали.

Он подарил эти гранаты коллеге, заметив, что гранаты действительно боевые, чтобы он обратил на это внимание. Но, очевидно, к сожалению, всерьез эти слова не воспринял погибший, так что имеем такую ужасную трагедию,

– подчеркнула Марьяна Рева.

Представитель МВД добавила, что следователи всю ночь работали на месте событий, в частности, изъяли предметы, внешне похожие на гранаты. Их направят на экспертизу, чтобы установить, что это за боеприпас.

В дальнейшем будут установлены пути поступления этих боеприпасов, на каких основаниях они были переданы другим лицам. Это большой комплекс мер, следственных действий, которые как раз направлены на то, чтобы установить что на самом деле произошло.

Но по информации, собранной сейчас, мы можем утверждать, что это был именно несчастный случай, именно неосторожное обращение с боеприпасом,

– подытожила Рева.

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