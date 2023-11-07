О состоянии детей, пострадавших в результате взрыва, в эфире телемарафона рассказала спикер МВД Марьяна Рева, пишет 24 Канал. По ее словам, 13-летний сын военного находится в тяжелом состоянии.

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У Частякова осталось четверо детей

Представительница МВД сообщила, что подросток находится под наблюдением врачей. Также она рассказала, что дочь Геннадия Частякова получила легкие повреждения.

Марьяна Рева отметила, что с девочкой все хорошо.

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