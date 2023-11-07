Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця МВС. Мар'яна Рева додала, що слідччо-оперативна група всю ніч працювала на місці трагедії, передає 24 Канал.

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"Подарував, зауваживши, що гранати дійсно бойові"

З моменту того, як поліція виїхала на місце подій, слідчо-оперативна група працює, докладаючи всіх зусиль, щоб встановити всі першочергові обставини трагедії, наголосила речниця. Граната, яка вибухнула, була подарунком.

Вже є свідчення особи, яка зробила презент у вигляді коробки з пляшкою алкоголю та 6 гранатами. До речі, процесуальний статус цьому чоловікові не визначили. Тобто про підозру не повідомляли.

Він подарував ці гранати колезі, зауваживши, що гранати дійсно бойові, щоб він звернув на це увагу. Але, очевидно, на жаль, всерйоз ці слова не сприйняв загиблий, тож маємо таку жахливу трагедію,

– підкреслила Мар'яна Рева.

Речниця МВС додала, що слідчі всю ніч працювали на місці подій, зокрема, вилучили предмети, зовні схожі на гранати.Їх направлять на експертизу, щоб встановити, що це за боєприпас.

Надалі буде встановлено шляхи надходження цих боєприпасів, на яких підставах вони були передані іншим особам. Це великий комплекс заходів, слідчих дій, які якраз направлені на те, щоб встановити дійсно що трапилося.

Але за цією інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасом,

– підсумувала Рева.

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