Советник Залужного Геннадий Частяков в кругу семьи праздновал свой день рождения, когда у него в руках взорвалась подарочная граната.
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Гибель по неосторожности
В полиции уже изучают все обстоятельства гибели майора. Там предполагают, что трагедия произошла по неосторожности.
По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв из-за неосторожного обращения с боеприпасом,
– заявила представитель Министерства внутренних дел Марьяна Рева.
Рева уточнила, что уже начато досудебное расследование по факту гибели человека, а также по факту незаконного обращения с боеприпасами.
Представитель МВД заверила, что когда следователи соберут доказательную базу и проведут экспертизы, можно будет говорить об объективной картине инцидента.
Что известно о гибели советника Залужного
- Вечером 6 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова, помощника Залужного.
- Тот в доме Киевской области в кругу семьи праздновал День рождения.
- По словам супруги майора, мужчина принес с собой подарочный пакет с алкоголем и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета тот взорвался. Майор погиб, а его 13-летний сын получил тяжелые ранения лица.
- Главнокомандующий Валерий Залужный подтвердил смерть своего помощника. Он заявил, что он был его близким другом и надежным плечом.
- Источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщили, что с вероятностью в 99,9% Частяков погиб из-за трагического случая. Ему на работе презентовали не подарочные, а настоящие боевые гранаты. Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.
- Впоследствии глава МВД Игорь Клименко рассказал другие подробности. Частяков показывал подарки от коллег семье. В частности, он показывал сыну один из боеприпасов. Сын взял в руки гранату и принялся крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- Известно, что взрывчатку майору подарил его коллега полковник Тимченко. Тот подтвердил, что положил в деревянную подарочную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат.