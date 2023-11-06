Советник Залужного Геннадий Частяков в кругу семьи праздновал свой день рождения, когда у него в руках взорвалась подарочная граната.

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Гибель по неосторожности

В полиции уже изучают все обстоятельства гибели майора. Там предполагают, что трагедия произошла по неосторожности.

По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв из-за неосторожного обращения с боеприпасом,

– заявила представитель Министерства внутренних дел Марьяна Рева.

Рева уточнила, что уже начато досудебное расследование по факту гибели человека, а также по факту незаконного обращения с боеприпасами.

Представитель МВД заверила, что когда следователи соберут доказательную базу и проведут экспертизы, можно будет говорить об объективной картине инцидента.

Что известно о гибели советника Залужного