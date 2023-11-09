Ба більше, українська влада прорахувала дії ворога заздалегідь, а тому готова відбиватись від вкидів і в інформаційному полі. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив 24 Канал, що історія з фейками не пройде. Також він прокоментував й інші гарячі події.
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Фейки про Залужного і Зеленського
Данілов попередив, що за останні 2 місяці Росія відкрила все, що можна відкрити щодо своєї агентури на території України.
Ворог вкидає колосальні гроші саме в дезінформацію, на основі якої хоче дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак все марно.
Якщо ви звернете увагу на наші повідомлення, то останні 2 – 3 місяці ми б'ємо в набат. Ми звертаємося до всіх відповідних служб, щоб вони були максимально пильними і відстежували всіх цих російських гнид, які проснулися,
– наголосив секретар РНБО.
Проросійські персонажі знову "вискочили" в Україні та починають розповідати про російську мову, балотування у президенти та інші речі.
"Деякі з них навіть зустрічаються за межами України з іншими представниками, які втекли і "колотять" зараз, збирають гроші", – сказав Данілов.
Я хочу звернутися до тих, хто тут і підтримує їх, хто з ними має зв'язки. Майте на увазі, що ви всі будете за це нести відповідальність,
– запевнив секретар РНБО.
Україна добре розуміє тактику ворога, а тому хвилюватись немає причин. Діпфейк Залужного – це чергова російська спецоперація.
Олексій Данілов прокоментував найгарячіші події: дивіться відео
Деталі удару по Скадовську
"Бавовна" у Скадовську 9 листопада принесла ворогу щонайменше 5 вбитих офіцерів з вищого командного складу. Данілов наголосив, що в будівлі також перебував і молодший командний склад та рядові.
Секретар РНБО запевнив українців, що вдалося ліквідувати велику кількість окупантів, а тому "бавовну" можна назвати успішною.
"Коли хтось вважає, що війна – це якась прогулянка, майте на увазі, що попереду дуже важка, складна, кропітка робота для досягнення нашої перемоги. А вона в нас обов'язково буде", – підсумував Данілов.
Подальше знищення Чорноморського флоту
Україні вдалося знищити російський підводний човен. Олексій Данілов розповів, що таке трапилось вперше в історії війни.
Країна, яка не має флоту (Україна – 24 Канал). Країна, яка набагато слабша, зважаючи на озброєння. На жаль, поки що це факт. Попри це, така країна вражає підводний човен агресора,
– зауважив секретар РНБО.
Україна робить феноменальні речі, від яких всі партнери у захваті. Росіяни розуміють нашу міць, тому зараз починають тікати звідти. За даними Данілова, вони збираються відправитися до окупованої частини Грузії.
"Я хочу наголосити, що ми дістанемо їх будь-де. Весь брухт буде знищений", – підсумував Данілов.
Росія хоче перейти до нової фази
В іноземних ЗМІ опублікували статтю про те, що нібито Захід закликає Україну до мирних переговорів з Росією. Насправді ж це продуманий план ворога. Росія хоче підписати мирні угоди на свою користь, адже має мету.
Вони хочуть накопичити сили й перейти до наступної фази війни,
– зазначив Данілов.
Варто зауважити, що обговорення розпочались після публікації телеканалу NBS. Відповідний матеріал був з посиланням на неназваного посадовця у Вашингтоні.