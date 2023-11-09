В ефірі 24 Каналу секретар РНБО Олексій Данілов розповів, куди Росія збирається ховати кораблі, аби вберегти їх від майбутніх атак. За його словами, Україна має шалені успіхи на Кримському напрямку.

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Ми робимо феноменальні речі

Українці повинні слідкувати не лише за подіями, які відбуваються на суходолі. Адже, наприклад, знищення підводного човна – одне з найбільших досягнень Збройних Сил. Вперше в історії країна, яка немає флоту, завдала удару по підводному човну країни-агресора. Нині Україна має спроможності знищувати ворожі цілі в акваторії Чорного моря.

Такого не було ніколи, але нам вдається. Ми робимо феноменальні речі, від яких в захваті всі наші партнери та Захід, який на нашому боці,

– сказав Данілов.

Після серії потужних ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму росіяни починають передислоковуватися. Окупанти розуміють нашу міць і вже починають тікати з Криму.

"Вони збираються відправитися до окупованої частини Грузії. Я хочу наголосити, що ми дістанемо їх будь-де, де б вони не намагалися сховатися. Весь брухт, який зараз перебуває у Чорному та Азовському морях, буде знищений нашими військовими та партизанами", – додав секретар РНБО.

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