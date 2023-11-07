Передусім у розвідці зауважують, що "Аскольд", спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу російського флоту. Також в огляді наголошується, що удар стався далі на схід від Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів.

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Росії, ймовірно, доведеться здійснити передислокацію від лінії фронту

Розвідка Британії підтверджує, що "Аскольд" майже напевно був пошкоджений після удару під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в окупованому Криму.

Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів,

– мовиться в огляді.

Атака на "Аскольд": що відомо