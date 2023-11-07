Українські сили атакували ракетоносій "Каракурт", який тепер доведеться відновлювати майже "з нуля". Наші військові пошкодили його під час атаки на суднобудівний завод "Залів" у Керчі.

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Корабель отримав критичні пошкодження

Фотографії, які потрапили в мережу, демонструють також, що корабель хоч і залишився на плаву, але отримав критичні пошкодження дуже важливих елементів. Україна стала першою в історії країною, яка знищила ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій флоту.

Річ у тім, що влучання ракетами SCALP припали саме на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калібр" та/або П-800 "Онікс". Тобто, внаслідок влучання знищено збройну систему судна.

Зважаючи на особливості будови корабля, навряд чи силова установка взагалі зберегла свою функціональність.

Ймовірно, росіяни не захочуть визнавати знищення нового судна, тож можуть оголосити про намір відновити його, однак робити це доведеться дуже довго.

Яке значення має удар по корабельному заводу в Керчі