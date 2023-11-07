Украинские силы атаковали ракетоноситель "Каракурт", который теперь придется восстанавливать почти "с нуля". Наши военные повредили его во время атаки на судостроительный завод "Залов" в Керчи.

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Корабль получил критические повреждения

Попавшие в сеть фотографии демонстрируют также, что корабль хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения очень важных элементов. Украина стала первой в истории страной, уничтожившей ракетный корабль врага, даже еще не вышедшего с завода и не введенного в строй флота.

Дело в том, что попадания ракетами SCALP пришлись именно на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где было размещено 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс". То есть в результате попадания уничтожена вооруженная система судна.

Учитывая особенности строения корабля, вряд ли силовая установка вообще сохранила свою функциональность.

Вероятно, россияне не захотят признавать уничтожение нового судна и могут объявить о намерении восстановить его, однако делать это придется очень долго.

Какое значение имеет удар по корабельному заводу в Керчи