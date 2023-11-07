Украинские силы атаковали ракетоноситель "Каракурт", который теперь придется восстанавливать почти "с нуля". Наши военные повредили его во время атаки на судостроительный завод "Залов" в Керчи.
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Корабль получил критические повреждения
Попавшие в сеть фотографии демонстрируют также, что корабль хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения очень важных элементов. Украина стала первой в истории страной, уничтожившей ракетный корабль врага, даже еще не вышедшего с завода и не введенного в строй флота.
Дело в том, что попадания ракетами SCALP пришлись именно на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где было размещено 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс". То есть в результате попадания уничтожена вооруженная система судна.
Учитывая особенности строения корабля, вряд ли силовая установка вообще сохранила свою функциональность.
Вероятно, россияне не захотят признавать уничтожение нового судна и могут объявить о намерении восстановить его, однако делать это придется очень долго.
Какое значение имеет удар по корабельному заводу в Керчи
- В субботу, 4 ноября, ВСУ нанесли удар по судостроительному заводу российских оккупантов в Крыму. Удар был удачным, ведь украинским защитникам удалось повредить российский ракетоноситель "Аскольд" в Керчи. Корабль "Аскольд" должен был стать гордостью для России, потому что туда хотели поставить установку для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
- Он отметил, что на судоремонтном заводе "Залов" несколько лет назад заключили соглашение на 100 миллиардов российских рублей об изготовлении двух универсальных десантных кораблей. "Аскольд" уже мог бы быть на боевом дежурстве. Судно имеет универсальную пусковую установку и под "Ониксом", и под "Калибр".
- Кроме того, политтехнолог подчеркнул, что завод "Залов" расположен примерно в 10 километрах от Крымского моста. Керчь – это наиболее восточная часть Крыма, восточнее Феодосии, куда русские переместили часть Черноморского флота из Севастополя.