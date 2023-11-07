У Новоросійську є подібний завод, однак там буде складно поміститися усім кораблям. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Дивіться також Атака на "Залів" у Керчі, ураження ракетоносія: усе, що відомо про приліт в Криму 4 листопада
"Що стосується судноремонтних або суднобудівних заводів, то у Новоросійську є подібний. Але звичайно, усім кораблям там поміститися буде складно", – сказав військовий експерт.
Мета ударів по таких об'єктах
Олександр Мусієнко зазначив, що насамперед удари ЗСУ по суднобудівних заводах спрямовані не стільки на ліквідацію кораблів, як на знищення можливостей цих ворожих об'єктів.
Мовилось знищення можливостей заводів, позбавлення їх функції ремонту, обслуговування та проведення робіт для катерів та кораблів. Мета на сьогодні – зробити для ворога неможливим використовувати ці заводи за призначенням,
– вважає він.
Удар по "Аскольду" у Криму: останні новини
- У ЗСУ оцінили масштаб пошкоджень корабля "Аскольд". Найімовірніше, судно зазнало значних ушкоджень та не підлягає ремонту. Фото ураженого "Аскольда" підтверджує припущення українських військових щодо безперспективного майбутнього російського судна.
- Британська розвідка проаналізувала наслідки атаки для Росії. Зазначається, що можливість України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію подумати над передислокацією далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів.
- Зауважимо, що речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що суднобудівний завод – це абсолютно законна військова ціль.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію у Чорному морі. Він зауважив, що зміни вже почалися: Росія розосередила корабельний склад. Ймовірно, що ворог буде використовувати інші бази для розміщення своїх кораблів.