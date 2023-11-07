В Новороссийске есть подобный завод, однако там будет сложно поместиться всем кораблям. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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"Что касается судоремонтных или судостроительных заводов, то в Новороссийске есть подобный. Но конечно, всем кораблям там поместиться будет сложно", – сказал военный эксперт.
Цель ударов по таким объектам
Александр Мусиенко отметил, что, прежде всего, удары ВСУ по судостроительным заводам направлены не столько на ликвидацию кораблей, как на уничтожение возможностей этих вражеских объектов.
Говорилось об уничтожении возможностей заводов, лишении их функции ремонта, обслуживания и проведения работ для катеров и кораблей. Цель сегодня – сделать для врага невозможным использовать эти заводы по назначению,
– считает он.
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- В ВСУ оценили масштаб повреждений корабля "Аскольд". Вероятнее всего, судно получило значительные повреждения и не подлежит ремонту. Фото пораженного "Аскольда" подтверждает предположение украинских военных по поводу бесперспективного будущего российского судна.
- Британская разведка проанализировала последствия атаки для России. Отмечается, что возможность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию подумать над передислокацией дальше линии фронта, которая задержит поставки новых кораблей.
- Заметим, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что судостроительный завод – это абсолютно законная военная цель.
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации в Черном море. Он отметил, что перемены уже начались: Россия рассредоточила корабельный состав. Вероятно, враг будет использовать другие базы для размещения своих кораблей.