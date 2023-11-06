У ЗСУ підтвердили, що уразили ракетою ворожий ракетоносій у Керчі і спрогнозували його подальшу долю.

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Серйозно "поранений"

У СтратКомі ЗСУ вказали, що, ймовірно, корабель отримав значні ушкодження та не підлягає ремонту. Також там поділилися кадром ураженого "Аскольда", який власне і підтверджує припущення військових щодо безперспективного майбутнього російського судна.

Російський корабель після "зустрічі" з ракетою SCALP / Фото Osint-спільнота

Підтверджено.

Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму,

– йдеться у повідомленні військових.

Тим часом у мережі з'явилося відео ймовірного прильоту по суднобудівельному заводу у Керчі.

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