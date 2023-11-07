Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала подію 24 Каналу. За її словами, ворог не здатен повністю перемістити обслуговування "Калібрів" у Росію.

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"Ворог отримав потужний сигнал, що заховатись навіть у Керчі не вдасться і ці місця дислокації вже точно небезпечні", – констатувала Гуменюк.

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Чи вплине ураження "Аскольда" на кількість ракетних ударів

Росія ще має достатньо ракетоносіїв для атак по Україні – як надводних, так і підводних. Ба більше, країна-агресорка може запускати ракети з будь-якої точки Чорного моря і навіть з Азовського.

"Тому ураження конкретно "Аскольда" як корабля, який ще навіть не брав участь у бойових подіях, – це радше морально-психологічний і матеріальний удар по потужностях флоту взагалі, ніж зменшення потенціалу завдання ракетних ударів", – пояснила Гуменюк.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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