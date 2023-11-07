Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала событие 24 Каналу. По ее словам, враг не способен полностью переместить обслуживание "Калибров" в Россию.

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"Враг получил мощный сигнал, что спрятаться даже в Керчи не удастся и эти места дислокации уж точно опасны", – констатировала Гуменюк.

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Повлияет ли поражение "Аскольда" на количество ракетных ударов

У России еще достаточно ракетоносителей для атак по Украине – как надводных, так и подводных. Более того, страна-агрессор может запускать ракеты из любой точки Черного моря и даже из Азовского.

"Поэтому поражение конкретно "Аскольда" как корабля, еще не участвовавшего в боевых событиях, – это скорее морально-психологический и материальный удар по мощностям флота вообще, чем уменьшение потенциала нанесения ракетных ударов", – пояснила Гуменюк.

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