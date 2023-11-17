Основні події на фронті в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Зверніть увагу Біля Авдіївки"дуже гаряче", окупанти намагаються штурмувати промзону, – Барабаш

Обстріли України 17 листопада

В ніч на 17 листопада ворог запустив 10 "Шахедів" по Україні, 9 з яких було знищено. За попередньою інформацією, вони прямували на Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Ймовірно, росіяни уже зараз вважають, що Україна отримала літаки F-16 і базує їх саме на аеродромі Старокостянтинова.

Також росіяни обстріляли Херсонську область ракетами С-300. Світан пояснив, що вберегтися від подібної зброї практично неможливо, адже час її підльоту – 40 секунд. Це ракета, яка вибухає в повітрі й накриває хвилею уламків визначену територію.

Протидіяти таким установкам можна з допомогою протирадіолокаційних комплексів, якщо ці комплекси будуть працювати в протибалістичному режимі. Більш реальною нині є можливість їх знищувати з допомогою великої кількості безпілотників.

Повне фронтове зведення від Романа Світана: дивитися відео

Успіхи ЗСУ біля Горлівки

На східному фронті Збройні Сили України почали рух в напрямку Горлівки й змогли зайти на позиції ворога, які той тримав з 2016 року – неподалік Південного і Шумів.

Військовий експерт переконаний, що цей рух може бути не лише як рейдовий, а як серйозне просування із закріпленням позицій. До того ж бійці зможуть виконувати завдання і в осінньо-зимовий період, попри опади.

Якщо ЗСУ взимку вдасться зайняти Горлівку, тоді відкриється шлях для руху на Макіївку та Єнакієве. Крім того, в Горлівці для ворога дуже незручна логістика, підвозити все доводиться з низу на висоту.

Однак все залежатиме від кількості сил та засобів, а особливо техніки на цьому напрямку,

– наголосив Світан.

Водночас такий тиск на угруповання противника біля Горлівки змусить ворога перекидати сили з Авдіївського напрямку, який росіяни інтенсивно намагаються штурмувати.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини

З'явилися повідомлення, що на лівобережжі Херсонщини ЗСУ формують плацдарми для наступу. Військовий аналітик переконаний, що зараз їх близько 7. Рух далі, створення переправ та підтягування техніки буде залежати насамперед від кількості резервів і сил.

Створювати на лівому березі серйозний плацдарм для перекидання живої техніки потрібно лише тоді, коли є достатня кількість резервів, сил та засобів, щоб рухатися далі, в сторону Криму для того, щоб можна було якомога більше звільнити території вздовж Чорного моря,

– додав полковник запасу.

Натомість, якщо ЗСУ забазуються на відтинку близько 15 кілометрів і не будуть рухатися вперед, утримати цю територію буде надзвичайно складно, підкреслив Світан.