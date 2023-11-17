У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що вороги традиційно запускали дрони з напрямку Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Відомо, що під загрозою була Хмельницька та Дніпропетровська області.

Дивіться також На Хмельниччині вночі лунали вибухи: дрони летіли в напрямку Старокостянтинова

Скільки дронів збили ЗСУ

В результаті бойової роботи дев'ять ворожих ударних безпілотників знищено,

– пояснили військові Повітряних сил ЗСУ.

За їхніми даними, ворожі дрони типу "Шахед" збивали:

в межах Миколаївської;

Одеської;

Житомирської;

Хмельницької областей.

Ба більше, військові повідомили, що ворог застосував декілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. За попередніми даними, люди не поранились та не постраждали.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"