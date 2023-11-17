У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що вороги традиційно запускали дрони з напрямку Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Відомо, що під загрозою була Хмельницька та Дніпропетровська області.
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Скільки дронів збили ЗСУ
В результаті бойової роботи дев'ять ворожих ударних безпілотників знищено,
– пояснили військові Повітряних сил ЗСУ.
За їхніми даними, ворожі дрони типу "Шахед" збивали:
- в межах Миколаївської;
- Одеської;
- Житомирської;
- Хмельницької областей.
Ба більше, військові повідомили, що ворог застосував декілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. За попередніми даними, люди не поранились та не постраждали.
Що відомо про нічну атаку "Шахедами"
- Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 2:59 17 листопада повідомили, що вороги запустили три групи "Шахедів" у Хмельницькій області та Дніпропетровській областях. Перша – летіла на північ/північно-західний (імовірно Старокостянтинів) напрямок, друга та третя – на Кривий Ріг чи Кропивницький, а також на північ між Дніпром та Павлоградом.
- Окрім того, небезпека була для Кіровоградської, частини Київської, Одеської, Миколаївської областей.
- Перший заступник глави Хмельницької ОВА підтвердив вночі, що працювали сили ППО, адже в регіоні лунали вибухи. За попередніми даними, люди не постраждали, руйнувань немає.
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