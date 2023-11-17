В Воздушных силах ВСУ уточнили, что враги традиционно запускали дроны в направлении Приморско-Ахтарска, находящегося в России. Известно, что под угрозой находились Хмельницкая и Днепропетровская области.

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Сколько дронов сбили ВСУ

В результате боевой работы девять вражеских ударных беспилотников уничтожены,

– объяснили военные Воздушных сил ВСУ.

По их данным, вражеские дроны типа "Шахед" сбивали:

в пределах Николаевской;

Одесской;

Житомирской;

Хмельницкой области.

Более того, военные сообщили, что враг применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. По предварительным данным, люди не ранились и не пострадали.