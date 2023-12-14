Там снова заговорили, что, мол, Украина – историческая часть российской территории. В ISW объяснили, что означает такое изменение.

Смотрите также Россия заявила об атаке беспилотников на Москву и еще один регион: каковы последствия

Переврал слова Байдена

В частности, аналитики обратили внимание на заявления заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Тот, комментируя общую пресс-конференцию Байдена и Зеленского, исказил слова американского президента.

Во время своего выступления Байден сказал, что США хотят увидеть победу Украины, и эта победа будет означать, что она является суверенным государством, способным защитить себя.

Медведев, ссылаясь на Байдена, заявил, что США на самом деле все равно, какими будут границы Украины, им достаточно, чтобы она просто существовала как государство. Здесь кремлевский приспешник добавил, что, мол, наша страна может быть суверенной и в пределах самой Львовской области.

Также Медведев придумал, что Байден намекнул, что США поддержат Киев только в самообороне, но якобы не планируют помогать ему начать контрнаступление, чтобы освободить больше своей земли и людей. Замглавы совета безопасности России уточнил, что Украина гипотетически может "защищаться" как крупное государство в пределах Львовской области.

В ISW подчеркнули, что Медведев регулярно и намеренно делает подобные заявления. В них чаще раздается идея о том, что Украина как самостоятельное государство может существовать только в пределах территории Львовской области. Эта позиция как раз и демонстрирует возвращение Кремля к "старой новой песне" о том, что Россия воюет для того, чтобы "освободить свои исторические земли".

Бред Захаровой

Перед этим аналитики обратили внимание и на высказывания пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которые она позволила себе в интервью агентству AFP. В ISW считают, что это интервью можно назвать началом официального изменения риторики Кремля по поводу войны в Украине.

В нем Захарова повторила максималистские требования Москвы по поводу полной политической капитуляции Украины. Кроме того, она расплывчато сказала, что Киев должен вывести свои войска с "территории России" для того, чтобы война завершилась.

В Институте изучения войны сначала решили, что Захарова подразумевает четыре частично оккупированных Россией области. В то же время эксперты считают, что пресс-секретарь российского МИД могла намеренно не вдаваться в конкретизацию территорий, с которых, по ее мнению, Киев должен вывести войска. Таким образом она якобы оставила за Россией свободу определить, что она считает "российскими территориями".

Что означают заявления Медведева и Захаровой

Заявления Медведева и Захаровой повторяют основные положения длительной пропаганды России о том, что Украина может быть разделена на две части - "Малороссию" под контролем Москвы и часть Западной Украины под властью Варшавы.

Эта риторика громко звучала в начале великой войны. Затем она постепенно ослабевала на фоне разрушенных иллюзий Кремля о молниеносной победе в Украине, неудачах на фронте и мощном сопротивлении ВСУ. А теперь Москва снова начала усиливать идею "разделенной" Украины.

Почему так происходит: