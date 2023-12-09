Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в эфире 24 Канала оценил вероятную угрозу от строительства полигона.

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Угрожает ли Украине полигон у границы

Белоруссия планирует построить военный полигон в Гомельской области. Строительство военного объекта может быть начато уже в 2024 году.

Полигон нужен для того, чтобы перманентно у границ с Украиной находилось достаточное количество вооруженных сил, подразделений. Там можно постоянно проводить обучение, постоянно размещать разные подразделения разного рода войск и иметь военные объекты,

– объяснил Павел Латушко.

Фактически Беларусь хочет постоянно создавать угрозу с севера для Украины.

"Я считаю, что это все игра, потемкинские села. Да, там будет настоящий полигон, реальные вооруженные силы. Но Лукашенко не решится активно действовать против Украины. Это скорее выполнение заказа Кремля, показуха, а не реальная угроза", – подчеркнул Латушко.

Дело в том, что для самопровозглашенного президента Беларуси любые резкие действия могут стать роковыми. Несмотря на то, что уже более полутора лет российская и белорусская пропаганда пытаются "промыть мозги" обществу, 90% белорусов не поддерживают участие своей страны в войне против Украины.

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