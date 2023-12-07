Как отмечают расследователи, уже продолжаются подготовительные процессы. Что касается строительства полигона, оно может стартовать в 2024 году.
Читайте также Легкой прогулки у них не получится: есть ли опасность наступления россиян из Беларуси
Что известно о будущем полигоне
Детальнее о планах белорусов рассказал проект Motolko Help. Его расследователи подтвердили сведения о том, что Беларусь стремится построить новый военный объект. Об этом говорилось в "Институте Военпроекта". Соответствующее предприятие рассказывало о переговорах по выбору субподрядчиков, чтобы выполнять работы на объекте.
Известно, что заказчики искали, кто бы им изготовил картографическую основу масштаба 1:5000 на территорию участка работ. Она находится в Речицком и Гомельском районах Гомельской области.
По имеющейся информации, документы для технического задания были оформлены 5 мая 2022 года. А уже 26 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал объявление. Оно относилось к формированию Южного оперативного командования вооруженных сил страны. Известно, что к моменту анонса подготовка к строительству необходимой инфраструктуры уже велась.
Что говорит тендер
По данным, указанным в тендере, площадь района работ – 20 тысяч гектаров или 200 квадратных километров. В то же время следует понимать, что площади самого строительства и полигона могут быть более скромными. Несмотря на это, расследователи предполагают, что речь идет не о бригадном, а общевойсковом полигоне.
Вероятные места для будущего полигона / Инфографика Motolko Help
Согласно анализу журналистов, вероятными местами для будущего военного полигона могут быть:
- Лес в районе села Столпня-1 / Столбня-2, Засилье и Борхов (Речицкий район).
- Лес к востоку от сел Борхов, Акимовка (Речицкий район). Там размещался бывший 404 ракетный полк (северная часть). Предполагают, что полигон может расшириться и к востоку до села Прибор, что в Гомельском районе.
- Лес в районе села Свидовка (Речицкий район). Тоже речь идет о месте бывшего 404-го ракетного полка, но уже южной его части. Территорию могут протянуть к селам Сосновки и Цикунам Гомельского района на восток.
- Лес в районе села Нагорное, Рудня Жигальская и Васильево, что в том же Гомельском районе.