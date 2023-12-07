Как отмечают расследователи, уже продолжаются подготовительные процессы. Что касается строительства полигона, оно может стартовать в 2024 году.

Читайте также Легкой прогулки у них не получится: есть ли опасность наступления россиян из Беларуси

Что известно о будущем полигоне

Детальнее о планах белорусов рассказал проект Motolko Help. Его расследователи подтвердили сведения о том, что Беларусь стремится построить новый военный объект. Об этом говорилось в "Институте Военпроекта". Соответствующее предприятие рассказывало о переговорах по выбору субподрядчиков, чтобы выполнять работы на объекте.

Известно, что заказчики искали, кто бы им изготовил картографическую основу масштаба 1:5000 на территорию участка работ. Она находится в Речицком и Гомельском районах Гомельской области.

По имеющейся информации, документы для технического задания были оформлены 5 мая 2022 года. А уже 26 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал объявление. Оно относилось к формированию Южного оперативного командования вооруженных сил страны. Известно, что к моменту анонса подготовка к строительству необходимой инфраструктуры уже велась.

Что говорит тендер

По данным, указанным в тендере, площадь района работ – 20 тысяч гектаров или 200 квадратных километров. В то же время следует понимать, что площади самого строительства и полигона могут быть более скромными. Несмотря на это, расследователи предполагают, что речь идет не о бригадном, а общевойсковом полигоне.



Вероятные места для будущего полигона / Инфографика Motolko Help

Согласно анализу журналистов, вероятными местами для будущего военного полигона могут быть: