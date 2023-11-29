Именно поэтому снова повышается риск наступления врага со стороны Белоруссии. Однако такая версия развития событий наиболее критична. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Владислав Селезнев, добавив, что ВСУ имеет возможность противостоять противнику в частности на Севере Украины.

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Это должно остановить россиян

Заявление Сергея Наева, главы Объединенного оперативного штаба ВСУ, относительно возможного расширения зоны боевых действий, не случайно. Однако его нужно воспринимать в контексте того, что военные всегда готовятся к худшим вариантам. Потому не факт, что ситуация будет развиваться именно так.

Враг хорошо понимает, что Украина, начиная с 2022 года, создала на территории Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей мощные рубежи и позиции инженерных и фортификационных сооружений. Только противопехотных и противотанковых мин на территории этих областей установлено более 500 тысяч,

– подчеркнул военный эксперт.

Все это должно остановить оккупантов, если они решатся наступать из Беларуси, как они поступили в феврале 2022 года. В этот раз легкой прогулки у них не получится, тем более что украинские силы постоянно дислоцируются в северных областях Украины и находятся в готовности.

Возможно ли наступление врага на территорию Украины со стороны Беларуси: смотрите видео

Нужно сплотиться

Российские диверсионно-разведывательные группы время от времени пытаются проникнуть через границу в Украину в Сумской и Черниговской областях, чтобы посмотреть, насколько эффективно ЗСУ подготовились к отражению российской агрессии.

Украинские бойцы в рамках поисково-рейдовых действий ищут диверсантов и если находят, ликвидируют, если нет, то вытесняют за пределы Украины.

В то же время генерал-лейтенант Наев призывает к консолидации усилий. Он отмечает, что не стоит тратить время на внутренние склоки и разборки. Нужно сплачиваться ради создания вооружения, военной техники и усиления боевых порядков нашей армии, а также продуктивной коммуникации с нашими западными партнерами.

"Оружие и боеприпасы к нему являются определяющим фактором, который в частности будет мешать вероятным попыткам врага атаковать там, где в свое время он был вынужден убежать с территории Украины", – отметил Владислав Селезнев.

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