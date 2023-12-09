Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко в ефірі 24 Каналу оцінив ймовірну загрозу від будівництва полігону.

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Чи загрожує Україні полігон біля кордону

Білорусь планує збудувати військовий полігон у Гомельській області. Будівництво військового об'єкту можуть розпочати вже у 2024 році.

Полігон потрібен для того, щоб перманентно біля кордонів з Україною. перебувала достатня кількість збройних сил, підрозділів. Там можна постійно проводити навчання, постійно розміщувати різні підрозділи різного роду військ та мати військові об'єкти,

– пояснив Павло Латушко.

Фактично Білорусь хоче постійно створювати загрозу з півночі для України.

"Я вважаю, що це все гра, потьомкінські села. Так, там буде справжній полігон, реальні збройні сили. Але Лукашенко не наважиться активно діяти проти України. Це радше виконання замовлення Кремля, показуха, а не реальна загроза", – наголосив Латушко.

Річ у тім, що для самопроголошеного президента Білорусі будь-які різкі дії можуть стати фатальними. Попри те, що вже понад півтора року російська та білоруська пропаганда намагаються "промити мізки" суспільству, 90% білорусів не підтримує участь своєї країни у війні проти України.

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