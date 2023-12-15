Во время саммита лидеров ЕС 14 декабря Европейский Совет осудил поддержку России против Украины со стороны Ирана, Беларуси и КНДР. Он призвал все государства, чтобы они не оказывали материальной или иной поддержки российской агрессии.

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Что известно о проверке

В минобороны Беларуси сообщили, что подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач.

Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ",

– говорится в сообщении.

Сообщается, что при проверке личный состав должен выполнять задачи по выявлению и условному уничтожению контрольных целей.

Проверка дежурных сил ВВС и ПВО в Беларуси / Фото минобороны Беларуси

Что известно о вероятности наступления Беларуси на территорию Украины