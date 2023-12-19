Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів про плани Владіміра Путіна щодо України та Білорусі. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Яка ситуація з Білоруссю
Представник нашої розвідки заявив, що Путін хоче залучити Білорусь до російсько-української війни.
Зрозуміло, що російський диктатор і далі хотів би втягнути білоруську армію в повномасштабну агресію проти України, наземну операцію. Але за весь цей час (Путіну – 24 Канал) не вдалося цього,
– заявив Юсов.
За його словами, Сили безпеки й оборони України, зокрема наші прикордонники, уважно стежать за ситуацією. Також вони зміцнюють та укріплюють кордон.
Розвідник зазначив, що наразі ситуація щодо небезпеки з боку Білорусі не змінилася.
Поки що плани Кремля стосовно цього напрямку так і залишаються планами. Попри заяви Медведєва, а також людей, схожих на Путіна, суттєво нічого не змінилося,
– зазначив він.
Юсов додав, що Україна веде постійне спостереження та готується до різних сценаріїв.
Останні новини про Білорусь
- Нещодавно у Білорусі пролунали вибухи на електростанції. Військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу повідомив, що це зробили місцеві партизани.
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв не так давно повідомив, що Україна створює оборонні рубежі у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю. Він також назвав ситуацію у всій Північній операційній зоні контрольованою та стабільною.
- Раніше розслідувачі повідомляли про наміри Мінська побудувати великий військовий полігон у Гомельській області біля українських кордонів. Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко припустив, що Александр Лукашенко лише займається показухою та виконує замовлення Кремля. На його думку, для України це не є реальною загрозою.