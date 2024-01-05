Это хитрая комбинация белорусского диктатора, которую он прокручивает не впервые, об этом 24 Каналу отметил главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов. Он объяснил, какую на самом деле преследовал цель Лукашенко.

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Идеи Лукашенко

Новым законом Лукашенко хотел создать иллюзию, что он наконец-то уходит со своей должности. А следующие президентские выборы в Беларуси, которые должны пройти в 2025 году, могут пройти без него.

Лукашенко идет, а значит, идет драйвер тоталитарной системы, значит идут изменения. Преемники будут не такие "харизматичные и опытные", как Лукашенко, а значит, с ними можно что-то сделать. Вот так Лукашенко хочет, чтобы мы думали. Чтобы это было у нас в голове и эту комбинацию он прокручивает не в первый раз,

– отметил Свердлов.

По его словам, перед каждыми выборами Лукашенко уверяет международных политических игроков, что не пойдет на выборы, будет возможность для оппозиционных кандидатов. Но в действительности все происходит наоборот: диктатор разгоняет протестующих и фальсифицирует результаты.

Подписав новый "закон", Лукашенко комфортно с ним, чем без него. Впрочем, он хорошо понимает, что когда придет более либеральная и демократическая власть, законы могут быть изменены так же, как их менял он. И никаких гарантий его "прав" на будущее нет.

"Лукашенко хочет, чтобы у нас была иллюзия, мол, он куда-то уходит. Но на самом деле он никуда не уходит. Потому что он не верит, что ему дадут спокойно жить на пенсии. Он будет держать власть в руках до последнего и не выпустит ее", – объяснил редактор.

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