Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Лукашенко пытается спасти себя от возможного преследования в будущем. Но это вообще никак ему не поможет. Как только в Беларусь придут нормальные власти, эти поправки даже отменять не придется. Ведь Лукашенко – самопровозглашенный президент. Поэтому его решения – нелегитимные.
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Смертная казнь до сих пор действует в Беларуси
Как отметил Шейтельман, Лукашенко вообще подпадает под несколько пунктов, по которым ему могут назначить смертную казнь, когда Беларусь станет свободной. Вероятно, он будет последним казненным человеком в Европе.
Возможно, Лукашенко сейчас пытается так перестраховаться, потому что готовит передачу Беларуси к России. Тогда они действительно могут выполнять эти законы.
Думаю, что здесь все идет к возможной передаче Беларуси к России. Понятно, что Лукашенко этого не желает. Но, возможно, уровень давления на Беларусь сейчас действительно серьезный. Его спецслужбы все же как-никак работают. Он может видеть сигналы, что россияне готовятся захватить Беларусь,
– сказал Шейтельман.
Сейчас Беларусь находится в сложном экономическом положении. Они вынуждены брать деньги у России, чтобы удерживать себя. Вполне возможно, что через некоторое время страна-агрессорка захочет полностью подчинить себе Беларусь.
Ситуация в Беларуси: коротко
- Лукашенко подписал поправки к "закону", свидетельствующим о том, что он пытается обезопасить себя после ухода на пенсию. По этим нововведениям президент и его семья будут иметь неприкосновенность по истечении президентского срока.
- Известно, что Беларусь принимает участие в похищении украинских детей с временно оккупированных территориях. Там делают так называемые "лагеря", куда часто приезжает Лукашенко.
- Недавно белорусские силовики задержали украинку за проукраинские комментарии. Она имеет вид на жительство в Беларуси.