Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Лукашенко намагається врятувати себе від можливого переслідування у майбутньому. Але це взагалі ніяк йому не допоможе. Як тільки до Білорусі прийде нормальна влада, то ці поправки навіть скасовувати не доведеться. Адже Лукашенко – самопроголошений президент. Тому його рішення – нелегітимні.

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Смертна кара досі діє в Білорусі

Як наголосив Шейтельман, Лукашенко взагалі підпадає під кілька пунктів, за якими йому можуть призначити смертну кару, коли Білорусь стане вільною. Ймовірно, він буде останньою страченою людиною в Європі.

Можливо, Лукашенко зараз намагається так перестрахуватися, бо готує передачу Білорусі до Росії. Тоді вони дійсно можуть виконувати ці "закони".

Думаю, що тут все йде до можливої передачі Білорусі до Росії. Зрозуміло, що Лукашенко цього не хоче. Але, можливо, рівень тиску на Білорусь зараз дійсно серйозний. Його спецслужби все ж як-не-як працюють. Він може бачити сигнали, що росіяни готуються захопити Білорусь,

– сказав Шейтельман.

Зараз Білорусь перебуває у складному економічному становищі. Вони змушені брати гроші в Росії, щоб утримувати себе. Цілком можливо, що через деякий час країна-агресорка захоче повністю підпорядкувати собі Білорусь.

Ситуація в Білорусі: коротко