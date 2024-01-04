Варто наголосити, що жінка має посвідку на проживання в Білорусі. Офіційної інформації про те, у чому саме звинувачують жінку немає, інформує 24 Канал.

Дивіться також Репресії та тортури: Латушко розповів про звірства, що відбуваються в Білорусі

Білоруські силовики затримали українку

Силовики спецпідрозділу МВС Лукашенка – ГУБОЗиК затримали громадянку нашої держави, яка має білоруську посвідку на постійне проживання.

Після затримання з жінкою опублікували так зване "покаянне" відео. Українку змусили сказати, що вона була підписана на "погані" телеграм-канали, підтримувала "українських неонацистів", а також брала участь у протестах 2020 року у Білорусі.

Наразі невідомо, що саме інкримінують затриманій і в якому вона статусі. Проте силовики погрожують їй покаранням та депортацією з країни.

Довідка! У Білорусі за вираження антивоєнної позиції було затримано не менше 1645 чоловіків та жінок. З них 82 особи засуджено у кримінальних справах терміном від 1 року до 23 років. На найбільший термін засудили фігурантів справ про диверсії на залізниці.

Інциденти затримання в Білорусі за підтримку України: що відомо