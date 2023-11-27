Кадри оприлюднили в телеграм-каналі, який близький до силовиків самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Там українця змусили образити Зеленського, пише 24 Канал.

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Що трапилось з українцем в Білорусі

Видання "Зеркало", матеріали якого в Білорусі визнані "екстремістськими", написало з посиланням на відео, що там видно п'ять силовиків у бронежилетах та балаклавах, які затримують одного чоловіка.

У ворожому та близькому до силовиків телеграм-каналі, зазначали, що це бійці загону особливого призначення "Тайфун" із Гродно, який створили у липні 2023 року.

Спецпризначенці нібито мали б, за словами глави МВС Миколи Карпенкова, вести бойові дії, боротись з диверсійно-розвідувальними групами, незаконними збройними формуваннями, посилювати охорону державного кордону та забезпечувати безпеку громадян. Та насправді виявилось, що вони працюють на режим Лукашенка, ловлячи беззбройних людей на вулиці.

Силовики Лукашенка змусили затриманого записати "покаянне відео" з образою президента України Володимира Зеленського та визнанням у тому, що він публікував в інтернеті білоруську національну символіку,

– пояснили журналісти.

На кадрах чоловіка змусили:

зізнатись, що насправді це він "розмістив в інтернет-ресурсах БЧБ-символіку";

обізвати президента України Володимира Зеленського.



Затримання українця в Білорусі / Скриншот з відео

У ворожому телеграм-каналі написали, що нібито затриманий поширював "екстремістські матеріали" та "розпалював ворожнечу".

Наразі доля чоловіка невідома.

Довідка. У Білорусі біло-червоно-білий прапор – це історичний національний прапор Білорусі. Саме цей стяг став символом опозиції, адже його використовували протестувальники у 2020 році під час протестів після виборів президента.

Польські прикордонники показали спробу нелегалів зламати паркан на кордоні

Польські прикордонники показали відео з прикордонної застави у Черемсі. Там іноземці намагалися знищити технічні засоби охорони кордону Польщі та проникнути на територію ЄС.

Проте на побудованому Польщею електронному бар'єрі спрацювала система сповіщення і прикордонники запобігли спробі нелегалів.

Нелегали хотіли незаконно перетнути кордон: дивіться відео