Відповідне повідомлення надійшло від Прикордонної служби Польщі. Відомо, що сталося це на кордоні з Білоруссю.

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Незаконному проникненню запобігли

На електронному бар'єрі спрацювала система сповіщення. Це дозволило прикордонникам оперативно й ефективно відреагувати. Відтак, спробі незаконно проникнути на територію Польщі вдалося запобігти.

Нелегали хотіли незаконно перетнути кордон: дивіться відео

Як пишуть польські прикордонники, впродовж минулої доби не впустили 28 нелегалів на територію Польщі. Мовиться про громадян Єгипту, Іраку й Ірану. Цікаво, що деякі із них, щойно побачили прикордонні патрулі, повернулися на територію Білорусі.

Це ще не все. Неподалік прикордонного пункту Пласка намагалася прорватися через кордон група з 15 нелегалів.

А понад тиждень на кордоні з Польщі з Білоруссю розвернули ще 112 мігрантів. Здебільшого мовилося про громадян Ефіопії та Сомалі.

Цікаво, що у жовтні прикордонники з Польщі все частіше затримують нелегальних мігрантів під час спроб перетнути кордон. І в них – російські візи.

Тим часом польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску з Україною. Відомо, що обмежили рух на останньому, четвертому пункті пропуску.

Вантажівки стоять у черзі

Так, перевізники заблокували пункт пропуску "Медика – Шегині". Як зазначили у ДПСУ, внаслідок цього ускладнений рух як на виїзд до Польщі, так і на в'їзд до України.

Попередньо, відповідний пункт пропуску може бути заблокованим з 23 по 26 листопада. Водночас у ДПСУ наголосили, що перешкоджання руху автобусам і легковому транспорту не має бути.

Хай там як, з 6 листопада польські перевізники заблокували відразу 4 пункти пропуску між Україною та Польщею:

"Гребенне – Рава-Руська",

"Корчова – Краківець",

"Дорогуськ – Ягодин",

"Медика – Шегині".

У коментарі hromadske Держприкордонслужба зазначила, що станом на ранок 23 листопада на пункті пропуску "Медика – Шегині" заблоковані близько 1 400 вантажівок. На інших трьох – очікують близько 2 600 автомобілів.