Соответствующее уведомление поступило от Пограничной службы Польши. Известно, что это произошло на границе с Беларусью.

Читайте также Блокировка украинской границы: как в Еврокомиссии отреагировали на конфликт

Незаконное проникновение предотвратили

На электронном барьере сработала система оповещения. Это позволило пограничникам оперативно и эффективно отреагировать. Следовательно, попытку незаконно проникнуть на территорию Польши удалось предотвратить.

Нелегалы хотели незаконно пересечь границу: смотрите видео

Как пишут польские пограничники, за прошедшие сутки не пустили 28 нелегалов на территорию Польши. Речь идет о гражданах Египта, Ирака и Ирана. Интересно, что некоторые из них, едва увидев пограничные патрули, вернулись на территорию Беларуси.

Это еще не всё. Недалеко от пограничного пункта Пласка пыталась прорваться через границу группа из 15 нелегалов.

А больше недели на границе с Польшей с Беларусью развернули еще 112 мигрантов. В основном говорилось о гражданах Эфиопии и Сомали.

Интересно, что в октябре пограничники из Польши все чаще задерживают нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу. И у них – российские визы.

Тем временем польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска с Украиной. Известно, что ограничили движение на последнем четвертом пункте пропуска.

Грузовики стоят в очереди

Так, перевозчики заблокировали пункт пропуска "Медика – Шегини". Как отметили в ГНСУ, в результате этого осложнено движение как на выезд в Польшу, так и на въезд в Украину.

Предварительно соответствующий пункт пропуска может быть заблокирован с 23 по 26 ноября. В то же время в ГНСУ отметили, что препятствования движению автобусам и легковому транспорту не должно быть.

Как бы то ни было, с 6 ноября польские перевозчики заблокировали сразу 4 пункта пропуска между Украиной и Польшей:

"Гребенное – Рава-Русская",

"Корчевая – Краковец",

"Дорогуск - Ягодин",

"Медика – Шегини".

В комментарии hromadske Госпогранслужба отметила, что по состоянию на утро 23 ноября на пункте пропуска "Медика – Шегини" заблокировано около 1 400 грузовиков. На других трех – ожидают около 2 600 автомобилей.