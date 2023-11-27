Кадры обнародовали в телеграм-канале, близком к силовикам самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Там украинца заставили оскорбить Зеленского, пишет 24 Канал.

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Что случилось с украинцем в Беларуси

Издание "Зеркало", материалы которого в Беларуси признаны "экстремистскими", написало со ссылкой на видео, что там видно пять силовиков в бронежилетах и балаклавах, задерживающих одного мужчину.

Во враждебном и близком к силовикам телеграм-канале отмечали, что это бойцы отряда особого назначения "Тайфун" из Гродно, который был создан в июле 2023 года.

Спецназовцы якобы должны, по словам главы МВД Николая Карпенкова, вести боевые действия, бороться с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, усиливать охрану государственной границы и обеспечивать безопасность граждан. Но на самом деле оказалось, что они работают на режим Лукашенко, ловя безоружных на улице.

Силовики Лукашенко заставили задержанного записать "покаянное видео" с оскорблением президента Украины Владимира Зеленского и признанием того, что он публиковал в интернете белорусскую национальную символику,

– объяснили журналисты.

На кадрах мужчину заставили:

признаться, что на самом деле он "разместил в интернет-ресурсах БЧБ-символику";

обозвать президента Украины Владимира Зеленского.



Задержание украинца в Беларуси / Скриншот с видео

Во вражеском телеграм-канале написали, что якобы задержанный распространял "экстремистские материалы" и "разжигал рознь".

Пока судьба мужчины неизвестна.

Справка. В Беларуси бело-красно-белый флаг – это исторический национальный флаг Беларуси. Именно это знамя стало символом оппозиции, ведь его использовали протестующие в 2020 году во время протестов после выборов президента.

Польские пограничники показали попытку нелегалов сломать забор на границе

Польские пограничники показали видео пограничного залога в Черемсе. Там иностранцы пытались уничтожить технические средства охраны границы и проникнуть на территорию ЕС.

Однако на построенном Польшей электронном барьере сработала система оповещения и пограничники предотвратили попытку нелегалов.

Нелегалы хотели незаконно пересечь границу: смотрите видео