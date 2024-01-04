Следует отметить, что женщина имеет вид на жительство в Беларуси. Официальной информации о том, в чем именно обвиняют женщину нет, информирует 24 Канал.

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Белорусские силовики задержали украинку

Силовики спецподразделения МВД Лукашенко – ГУБОПиК задержали гражданку нашего государства, которое имеет белорусский вид на постоянное проживание.

После задержания с женщиной опубликовали так называемое "покаянное" видео. Украинку заставили сказать, что она была подписана на "плохие" телеграммы-каналы, поддерживала "украинских неонацистов", а также участвовала в протестах 2020 года в Беларуси.

Пока неизвестно, что именно инкриминируют задержанной и в каком она статусе. Однако силовики угрожают ей наказанием и депортацией из страны.

Справка! В Беларуси за выражение антивоенной позиции было задержано не менее 1645 мужчин и женщин. Из них 82 человека осуждены по уголовным делам на срок от 1 года до 23 лет. На самый большой срок осудили фигурантов дел о диверсиях на железной дороге.

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