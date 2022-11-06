Многие граждане соседней Беларуси не поддерживают войну и откровенно презирают российскую армию. Как отмечают белорусские активисты, минчанку заставили публично "раскаяться" из-за ее видео в TikTok в поддержку нашего государства.

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Что известно о задержанной

Сообщается, что белорусскую зовут Екатерина Никитенко и до задержания она уже отбывала три года "домашней химии". Ранее власти наказали ее за перекрытие дорог.

Что такое "домашняя химия" Это вид наказания, согласно которому человек должен постоянно находиться дома и выполнять ряд правил, например регулярно отмечаться в милиции и не употреблять алкоголь.

Источник: Это вид наказания, согласно которому человек должен постоянно находиться дома и выполнять ряд правил, например регулярно отмечаться в милиции и не употреблять алкоголь.Источник: Детектор медиа

Белорусские правозащитники отмечают, что Екатерина выложила в TikTok видео, где написала, что поддерживает наше государство и сложила руки в форме сердца.



Белоруска поддержала Украину / Скриншот из открытых источников



Женщину будут наказывать за проукраинское видео / Скриншот из открытых источников

Белорусские власти заставили женщину "раскаяться"

Диктаторский режим Лукашенко запрещает людям иметь свою позицию и делает все для того, чтобы заставить свободных граждан думать так, как выгодно власти. Позже в сети появилось видео, на котором задержанная Екатерина Никитенко "раскаивается" и вроде бы забирает свои слова обратно.

Трудно поверить в то, что женщина действительно признала, что выкладывала видео "протестной направленности на поддержку украинских националистов". Очевидно под давлением силовиков Лукашенко ей нужно было записать этот ролик.

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В описании к видео отмечается, что наказание о "домашней химии" для Никитенко будет пересмотрено и будет отправлено в исправительный лагерь. По какой статье задержана жительница Минска – неизвестно.

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Напомним, у Лукашенко снова заговорили о том, что Вооруженные Силы Украины могут зайти на территорию Беларуси. Более того, им "будет помогать захватывать" Минск и другие города армия Польши.

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