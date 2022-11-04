Такие устрашения озвучил заместитель председателя комитета Госдумы России Константин Затулин. Мол, на украинско-белорусской границе возникает какая-то нервозность.

В Беларуси заметили много российских палаток с военными: спутниковые фото

Украина, очевидно, враждебна сегодняшней Белоруссии, как и России. С Россией она ведет войну, и с Белоруссией к ней готовится,

– сказал российский чиновник.

Он вспомнил дрон, который якобы перехватили белорусские силовики , и прокомментировал это как элементы нервозности, возникающей на белорусско-украинской границе.

В России боятся, что Польша нападет на Беларусь

Кроме того, Затулин придумал, что "напасть" на Беларусь может и Польша, являющаяся союзником Украины.

Украина, а может и Польша, может попытаться каким-то образом оказывать давление на Беларусь, а то и вторгнуться в Беларусь, попытаться спровоцировать какие-то внутренние беспорядки, привезти на своих штыках, например, из Польши или Литвы эмигрантских белорусских политических деятелей,

– сказал он.

Примите во внимание. 4 ноября белорусский диктатор Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

Россия опрокидывает в Беларусь технику: какая ситуация на границе

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Украина должна быть готова к возможной эскалации с Севера. Ведь Россия опрокинула в Беларусь свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Британская разведка сообщила, что Россия могла перебросить на территорию Беларуси целую партию ракет "Кинжал" .

В Генштабе считают, что наступление из Беларуси может происходить не ранее чем через 2-3 месяца. Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский убежден, что если это и произойдет, то для врага такие действия закончатся позорным поражением.

Больше об этом – Марк Фейгин о перспективах наступления со стороны Беларуси: смотрите видео