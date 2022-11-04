Такі лякалки озвучив заступник голови комітету Держдуми Росії Костянтин Затулін, його цитують РосЗМІ. Мовляв, на українсько-білоруському кордоні виникає якась нервозність.
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Україна, вочевидь, ворожа сьогоднішній Білорусії, як і Росії. З Росією вона веде війну, і з Білорусією до неї готується,
– сказав російський урядовець.
Він пригадав дрон, який нібито перехопили білоруські силовики, і прокоментував це, як елементи нервозності, що виникає на білорусько-українському кордоні.
В Росії бояться, що Польща нападе на Білорусь
Крім того, Затулін вигадав, що "напасти" на Білорусь може і Польща, яка є союзником України.
Україна, а може й Польща, може спробувати якимось чином чинити тиск на Білорусь, а то й вторгнутися в Білорусь, спробувати спровокувати якісь внутрішні заворушення, привезти на своїх багнетах, наприклад, з Польщі чи Литви емігрантських білоруських політичних діячів,
– сказав він.
Росія перекидає до Білорусі техніку: яка ситуація на кордоні
- Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації з Півночі. Адже Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал".
- Британська розвідка повідомила, що Росія могла перекинути на територію Білорусі цілу партію ракет "Кинджал".
- У Генштабі вважають, що наступ з Білорусі може відбуватися не раніше ніж через 2 – 3 місяці. Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що якщо це і відбудеться, то для ворога такі дії закінчаться ганебною поразкою.
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