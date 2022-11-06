Такая история произошла с 40-летним жителем Речицы. Он ехал на встречу колонне военной техники России. В этот момент мужчина решил показать средний палец тем, кто может пополнить статистику потерь врага, за что поплатился.

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Сел за решетку на 15 суток

Понятно, что долго мужчина без наказания прожить не мог. Вскоре его нашли сотрудники ОМОНа и задержали. Его не только посадили на 15 суток за решетку. Еще и заставили на видео извиниться как перед российскими, так и белорусскими военными. Мол, они не нападают на Украину с территории Белоруссии.

Сейчас считаю, что охраняют нас, а не нападают,

– сказал по принуждению он.

Мужчину силой заставили извиниться перед военными: смотрите видео

К слову, арестовали его еще и потому, что на телефоне обнаружили ряд интересных подписок. 15 суток он получил за то, что следит за "экстремистскими" каналами. Сами понимаете, что при режиме Лукашенко любой источник, выступающий с его критикой, – уже экстремистский.

Беларусь и Лукашенко продолжает штормить

Начнем с недавней жалобы диктатора Лукашенко. Самопровозглашенный президент начал жаловаться на введение санкций против Беларуси. Мол, "Зеленский был как сын", и тут такое стряслось. И хотя это происходит, убеждает он, армия Беларуси на Украину нападать не собирается.

В то же время раскачивает ситуацию в Беларуси госдума России. В ней в очередной раз подчеркивают, что именно Украина планирует нападение. Более того, вместе с ней к этому присоединится еще и Польша.

Активность военных на территории Беларуси была замечена со спутника. Снимки показывают, что на полигонах появилось много российских палаток с бойцами. Один из таких палаточных городков площадью сравним с двумя футбольными полями.

Напоследок добавим еще о Лукашенко. Он решил назвать свою заветную мечту. Как убеждает белорусский диктатор, он "хочет, чтобы все жили в мире". Мол, он совершенно не хочет войны и стремится, чтобы она поскорее закончилась. Но он до сих пор ни разу не набрался смелости заявить, кто ее начал.

Достойно внимания – почему Лукашенко начал откровенно ныть из-за Украины: смотрите видео