Александр Лукашенко уже намагався дестабілізувати ситуацію на кордоні з Латвією та Литвою. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, додавши, що у 2023 році дії білоруського диктатора були спрямовані на Латвію.

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Чи готується Лукашенко до наступу

У 2023 році збільшились спроби нелегальних мігрантів зайти на територію Латвії. Це спонукало країну направити досить великий ресурс для охорони державного кордону та відповідно збільшити присутність військ НАТО, які дбатимуть про безпеку.

Зокрема, це було пов'язано з угрупованням ПВК "Вагнера", яке досі існує на території Білорусі, але набуло форм різних спецпідрозділів. Тобто, Лукашенко уже створює ці загрози,

– розповів Павло Латушко.

Також варто згадати заяви першого заступника державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павла Муравейка. Він сказав про те, що щодо Білорусі уже нібито ведеться економічна, санкційна війна з боку Литви.

Щобільше, з'явилася інформація що у декількох областях Білорусі створюватимуть так звані укріплені райони. Наприкінці 2023 року їх навіть оглядав Лукашенко. Тоді він заявив про будівництво ешелонної системи оборони, але наголосив, що у разі потреби, країна готова перейти у наступ.

Щодо Гродненського укріпрайону, то виходить, що в певний момент він може перетворитися у структуру, яка дозволить організувати наступ. Зараз все це виглядає, як пропаганда у вигляді погроз та їхнього інформаційного використання. Проте, дивлячись на створення інфраструктури, то основи для цього є,

– наголосив Латушко.

Він додав, що у Білорусі збільшуються видатки на оборону, виробляється більше зброї, створюються навчально-бойові центри спільно з Росією. До речі, у Гродненській області такий центр також є. Отже, відповідна інфраструктура готується.

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