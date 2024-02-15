Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он добавил, что значительной активности в этом районе пограничники не фиксируют.

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ГПСУ о новостях из Беларуси

КГБ Беларуси 15 февраля сообщил, что в Лельчицком районе Гомельской области, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции.

Андрей Демченко рассказал, что внедрение режима КТО у границы с Украиной более похоже на привлечение внимания. Он отметил, что в этом районе планировалось проведение очередных учений – их организовывают в Беларуси постоянно.

Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом. Однако какой-то значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем,

– отметил Демченко.

Пограничники продолжают укреплять украинскую границу и тщательно ее оборонять, чтобы не допустить никаких провокаций.

Есть ли угроза наступления