Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он добавил, что значительной активности в этом районе пограничники не фиксируют.
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ГПСУ о новостях из Беларуси
КГБ Беларуси 15 февраля сообщил, что в Лельчицком районе Гомельской области, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции.
Андрей Демченко рассказал, что внедрение режима КТО у границы с Украиной более похоже на привлечение внимания. Он отметил, что в этом районе планировалось проведение очередных учений – их организовывают в Беларуси постоянно.
Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом. Однако какой-то значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем,
– отметил Демченко.
Пограничники продолжают укреплять украинскую границу и тщательно ее оборонять, чтобы не допустить никаких провокаций.
Есть ли угроза наступления
- Ранее в медиа распространялась информация о переброске техники в Беларусь. Однако Андрей Демченко отметил, что в этих сообщениях не утверждалось, что эта техника идет к границе с Украиной. Ее перемещали в направлении Бреста, в одну из точек, где могли происходить учения.
- По словам представителя ГПСУ, Россия на территории Беларуси не имеет ресурсов для наступления на Украину с Севера. В Беларуси регулярно фиксируют какие-то учения, в частности с привлечением бывших вагнеровцев. В этой стране еще остается небольшое количество российских наемников.
- Россия вывела подразделения из Беларуси в рамках ротации, но новых не поставляла. В ближайшее время угрозы с этого направления точно нет.