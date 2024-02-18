Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий дал понять, что выход украинских защитников из Авдеевки завершился еще в субботу, 17 февраля. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказали в ОСГВ "Таврия"

Телеведущая поинтересовалась у спикера, можно ли уже говорить о выводе наших войск из Авдеевки.

Да, завершение состоялось еще вчера,

– сказал Лиховий.

Также журналисты поинтересовались у него по поводу заявления командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского. Бригадный генерал говорил, что во время ухода часть украинских военных попала в плен к российским оккупантам. Лиховия спросили, что ему известно об этих защитниках, их состоянии и местонахождении.

Спикер заявил, что у него нет новой информации на этот счет. Он лишь отметил, что в ОСГВ "Таврия" подтверждают, что некоторое количество украинских военнослужащих, выполнявших боевые задания в Авдеевке, оказались в плену.

Лиховий не стал называть точную цифру. Однако он отметил, что это количество может уменьшиться, когда, вероятно, часть этих воинов выйдет к своим подразделениям. Ведь выход из Авдеевки производился в сложных условиях.

Спикер указал на необходимость кропотливой верификации всех вышедших, но еще не присоединившихся к своим, а также тех, кто не смог выйти. Он отметил, что это занимает определенное время, а также призвал не спекулировать на этой теме.

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