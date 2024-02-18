Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій дав зрозуміти, що вихід українських захисників з Авдіївки завершився ще у суботу, 17 лютого. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сказали в ОСУВ "Таврія"

Телеведуча поцікавилася у речника, чи можна вже казати про виведення наших військ з Авдіївки.

Так, завершення відбулося ще вчора,

– сказав Лиховій.

Також журналісти поцікавилися у нього щодо заяви командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського. Бригадний генерал казав, що під час відходу частина українських військових потрапила у полон до російських окупантів. Лиховія запитали, що йому відомо про цих захисників, їхній стан та місцеперебування.

Речник заявив, що у нього немає нової інформації з цього приводу. Він лише зауважив, що в ОСУВ "Таврія" підтверджують, що деяка кількість українських військовослужбовців, які виконували бойові завдання в Авдіївці, опинилися в полоні.

Лиховій не став називати точну цифру. Однак він зауважив, що ця кількість може зменшитися, коли, ймовірно, частина з цих воїнів вийде до своїх підрозділів. Адже вихід з Авдіївки проводився у складних умовах.

Речник вказав на необхідність кропіткої верифікації всіх тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх, а також тих, хто не зміг вийти. Він зауважив, що цей займає певний час, а також закликав не спекулювати на цій темі.

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