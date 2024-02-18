Захисники України, відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, вийшли з Авдіївки. Протягом останніх місяців в районі міста тривали пекельні бої.

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Унікальні кадри запеклих боїв за Авдіївку

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України наголосили, що оборона Авдіївки лягла на плечі тисяч українських військових з піхотних, штурмових, артилерійських бригад, різних спецслужб і сил спеціальних операцій ЗСУ.

Унікальні кадри боїв за Авдіївку: дивіться відео

На прилюднених кадрах – повсюди дим, руїни та наслідки вибухів. Серед цього "пекла на землі" – українські захисники з величезною мужністю стоять на захисті нашої держави від окупантів.

В обороні міста брали участь бійці 3-го окремого полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. У ССО ЗСУ зазначили, що вони брали участь у боях за місто від початку і до завершення оборонної операції.

На відео, зокрема, показані кадри роботи операторів Сил спецоперацій. На них поклали чимало завдань: розвідку і спостереження, надання вогневої підтримки піхоті, роботу FPV-дронами і скиди, корегування артилерії та авіації, штурмові дії, роботу снайперів, мінування тощо.

Події, показані у цьому фільмі, демонструють невелику частину тієї роботи, яку виконують воїни Сил спеціальних операцій на всіх ділянках фронту, захищаючи українську землю від ворога,

– йдеться в повідомленні.