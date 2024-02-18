У ніч проти 17 лютого Олександр Сирський повідомив про рішення щодо виведення наших військових з Авдіївки. Це зробили з метою уникнення оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

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Як прокоментували ситуацію у ЗСУ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону розповів, яка зараз ситуація біля Авдіївки, а також поділився інформацією про тих, хто опинився в полоні.

Лиховій зазначив, що біля Авдіївки всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, відведені на нові, порівняно більш вигідні позиції, продовжують виконувати бойові завдання. За його словами, вони стоять на заваді подальшому просуванню ворога. Речник повідомив, що позиції були підготовлені, здійснена фортифікація.

Також Дмитро Лиховій прокоментував ситуацію з військовослужбовцями, які потрапили в полон.

Ми не можемо говорити про конкретні цифри, тому що відбувається верифікація, відбувається з'ясування і потрібно перевірити. В таких випадках частина людей ще виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в ппд, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними,

– заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Лиховій додав, що "будемо боротися за звільнення кожного із побратимів, які потрапили в полон".

Залучення міжнародних інституцій і країн-посередників: що відомо

За його словами, будуть звернення до міжнародних гуманітарних організацій і країн-посередників щодо гуманного положення у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права та подальших обмінів для звільнення українських захисників.

Журналісти зазначили, що попередньо повідомляв Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія", про залучення міжнародних інституцій та країн-посередників. Вони поцікавилися, чи є хоча б відгук з їхнього боку та чи відомо про те, що вони дійсно вже залучені в процес конкретно щодо цього випадку.

Як зазначив Лиховій, то щодо цього питання нових коментарів немає. "У нас є відповідні інституції – це їхня справа, вони обов'язково цим займуться", – уточнив спікер.

Так, речник підсумував, що вийшли ті, кому загрожували блокування. Лиховій підкреслив, що "виведення було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини".

Воно (виведення – 24 Канал) було здійснене відповідно до одного з планів на один із варіантів розвитку подій, який склався – саме такий, коли було вирішено віддати пріоритет збереженню життя бійців і припинити активні дії в межах міста Авдіївка, відійти саме на нові позиції і там бойові дії продовжуються уже трохи західніше Авдіївки. При цьому деяка кількість, декілька бійців опинилися в полоні – це одне одному не суперечить,

– уточнив Дмитро Лиховій.

Яких втрат зазнали росіяни на Авдіївському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що активні бойові дії за Авдіївку розпочалися ще 10 жовтня 2023 року.

Понад 4 місяці українські захисники мужньо обороняли місто.

За весь час загальні втрати російських військ на Авдіївському напрямку склали: