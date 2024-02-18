Однак російські пропагандисти не опублікували жодних доказів, які б це підтверджували. Саме на це і звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті.
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В ISW проаналізували заяви росіян про вихід ЗСУ з Авдіївки
Аналітики зауважили, що російські джерела у більшості характеризували український відхід як "неорганізований", "хаотичний", а також заявляли, що буцімто захопили великі групи полонених, які опинилися в оточенні. Однак аналітики ISW не знайшли жодних доказів, які б підтверджували ці гучні російські заяви.
Російські пропагандисти поширювали лише кілька відео з одиницями українських військових, які потрапили в полон. Аналітики наголосили, що пропагандисти тиражували ці відео, заявляючи про "великі групи полонених", однак це не відповідає дійсності. Окрім того, російські так звані "воєнкори" розповідали про "шалені втрати ЗСУ", а Шойгу говорив про буцімто "1500 загиблих" лише за останні 24 години.
В ISW наголосили, що зазвичай російські пропагандисти публікують значно більше кадрів з полоненими, адже це має для них високу інформаційну важливість, а опубліковані кілька однакових відео суперечать гучним заявам окупантів. Окрім того, аналітики зауважили, що кадрів, як нібито "тікають українські військові" у російському інформпросторі не публікували.
Відсутність кадрів, які б підтверджували російські заяви, є дуже незвичним явищем для російського інформаційного середовища. Так, окупанти публікують лише кадри з безпілотників, як діють російські військові, хоча для них характерніше було б публікувати відео зі значними українськими втратами, щоб продемонструвати масштаб своїх успіхів,
– заявили в Інституті вивчення війни.
До прикладу аналітики наводять факт того, як усі жахіття бойових дій публікували вагнерівці під час боїв за Соледар та Бахмут. У порівнянні з цим, аналітики Інституту вивчення війни прийшли до висновку – відсутність кадрів, які б підтверджували заяви росіян про "неорганізований вихід" та "великі втрати" українських військових, ставлять під сумнів, чи дійсно такі події відбувалися, як про це заявляли пропагандисти.
Аналітики ISW про вихід ЗСУ з Авдіївки
- В Інституті вивчення війни заявили, що окупанти усіляко намагаються завадити вивести підрозділи ЗСУ з Авдіївки. Через це українським військовим доведеться проводити контратаки в районі, де російські війська намагаються замкнути оточення, аби здійснити впорядкований вихід з Авдіївки.
- Аналітики також зауважили, що після виходу ЗСУ з Авдіївки, окупантам буде складно просуватися далі. В ISW вважають, окупаційним військам буде важко просуватися на захід від Авдіївки до другорядних підготовлених позицій, куди відходять українські сили. Росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати ці українські позиції на відкритих полях.
- В ISW також додали, що росіянам вдалося захопити Авдіївку, оскільки вони мали перевагу в повітрі. Це надало безпосередню підтримку наземним військам. Так, аналітики заявили, що протягом останніх днів російська армія скидала до 500 авіабомб на Авдіївку.