Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. ISW вказав на причини та ймовірні наслідки переваги агресора в повітрі.

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Окупанти встановили перевагу в повітрі

Аналітики припустили, що окупаційні війська тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню підтримку з повітря в останні дні своєї наступальної операції з захоплення Авдіївки. Ймовірно, вперше, коли російські сили зробили це в Україні.

Речник української бригади, яка воює поблизу Авдіївки, 17 лютого заявив, що окупанти випустили 60 КАБів по наших позиціях в місті за минулу добу. Також захисник, який діє в цьому районі, заявив, що ворог випустив до 500 бомб по Авдіївці за останні дні.

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що агресор 14 лютого завдав 73 авіаудари на Таврійському напрямку, що є рекордною кількістю, оскільки російські війська активізували тактичний розворот в Авдіївці.

Аналітики зазначили, що пов'язаний з Кремлем мілблогер 17 лютого заявив, що російські війська за останні 48 годин випустили 250 бомб тільки в одному районі Авдіївки. Також ворожі джерела широко приписували використання росіянами бомб, а деякі мілблогери стверджували, що ворог має перевагу в повітрі в цьому районі.

З початку 2023 року російські збройні сили поступово збільшили використання плануючих бомб, але нещодавнє масове застосування в Авдіївці — це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби в масштабі для забезпечення безпосередньої підтримки з повітря піхотним військам, що наступають,

– зазначили в ISW.

Додали, російський інструктор "Шторм-Z" стверджував, що окупанти раніше мали труднощі з нанесенням масових авіаударів під час операцій ближньої підтримки з повітря. Також висловив надію, що операції ворожої авіації в Авдіївці стануть сповіщенням про зміну російських операцій в інших місцях уздовж лінії фронту.

"Здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найактивнішій ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі для полегшити захоплення значної частини поселення", – написали аналітики.

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Україні потрібні сучасні системи ППО

В ISW припустили, що затримки західної допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони, що могло б дозволити російським силам відтворити тісну повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці.

Рустем Умєров 17 лютого заявив, що одним із головних уроків оборони Авдіївки є те, що українським силам потрібні сучасні системи ППО, щоб не допустити використання російськими військами плануючих бомб.

Юрій Ігнат зазначив, що українській ППО необхідно збити російські штурмовики Су-34 і Су-35, які запускають бомби, щоб зупинити удари.

До речі, плануючі бомби мають радіус дії до 70 кілометрів. Окупаційні війська почали широко використовувати їх, щоб дозволити тактичній авіації завдавати ударів з-за лінії фронту, аби мінімізувати втрати росіян в Україні.

Українським силам потрібна велика кількість систем ППО, які можуть ефективно вражати російські літаки на цих відстанях. Офіційні особи підкреслили, що наша держава зіткнулася з "критичною нестачею" ракет ППО. Як писав New York Times 9 лютого, американські офіційні особи оцінюють, що українські запаси ракет ППО вичерпаються в березні 2024 року без подальшого поповнення з боку Заходу.

Обмежені ефективні системи протиповітряної оборони, скорочення запасів ракет протиповітряної оборони та триваючі російські ракетні та безпілотні удари по тилових населених пунктах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту отримають прикриття ППО,

– припустили аналітики.

Додали, що повторювана тимчасова локалізована та обмежена російська перевага в повітрі, ймовірно, дозволить загарбникам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту. А поширена перервана перевага в повітрі дозволила б окупантам проводити звичайні широкомасштабні авіаційні операції та бомбити українські міста за лінією фронту з руйнівним ефектом.

Зверніть увагу! Цього року наша держава отримає від західних партнерів засоби ППО й ракети до них. Також Україна очікує сюрпризів. Можливо, це буде авіаційне посилення. Пріоритет – боєприпаси до систем ППО. Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.