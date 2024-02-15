Пріоритет – це боєприпаси до систем ППО. Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Сюрпризи для Повітряних сил

Юрій Ігнат зазначив, що ракети завжди є в пакетах допомоги від різних країн, які можуть собі дозволити віддати Україні певну кількість своїх запасів або виготовити їх на підприємствах. Також Повітряні сили очікують на сюрпризи від партнерів.

Щодо сюрпризів. Ми очікуємо гарних новин про додаткові системи, технології, не лише про вогневі засоби, засоби радіоелектронної боротьби. Це теж дуже важливо саме для Повітряних сил. Можливо, буде інформація щодо нашої авіаційної коаліції, яка працює теж. Можливо, авіаційне посилення, якісь гарні новини щодо F-16 чи іншої техніки,

– підкреслив він.

Потрібно дочекатися гарних новин. Зрозуміло, всю інформацію не зможуть опублікувати. Повідомлять про те, що країни-партнери та Україна будуть вважати за потрібне.

"Тому чекаємо, але пріоритет – це боєприпаси до систем протиповітряної оборони, які постійно нами використовуються для відбиття повітряного нападу", – додав речник.

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