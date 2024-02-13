На сьогодні українська система ППО має велику кількість іноземного озброєння, яке використовується паралельно зі зразками радянських часів. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Порівнювати є з чим

Юрій Ігнат розповів, що ще до початку повномасштабної війни наша система протиповітряного захисту мала досвід лише зі збиття повітряних цілей під час тренувань на полігонах. Мовиться також про ті, які наразі окуповані.

Це Чауда в Криму, звідки зенітники тренувалися збивати повітряні балістичні цілі, а також полігон Ягорлик на Херсонщині.

Досвід, який здобули там, помножений на досвід у реальних умовах бойових дій прикриття протягом двох років війни це найголовніше і найцінніше, що сьогодні мають наші захисники,

– зазначив Ігнат.

Зокрема, він наголосив на тому, що станом на зараз велику роль у захисті українського повітряного простору відіграє іноземне озброєння. Речник Повітряних сил зауважив на системах NASAMS, IRIS-T та Patriot, які в майбутньому мають стати основою протиповітряної оборони України.

За словами Ігната, водночас активно працюють і радянські системи С-300 та Бук-М1.

Порівнювати є з чим. Тоді була більша кількість ракет, але все було радянське. Сьогодні в нашій системі ППО величезні зміни. Великий парк номенклатур озброєння. Ну і чекаємо літаки F-16, які стануть частиною системи повітряного прикриття,

– розповів речник Повітряних сил.

Він також додав, що відкриттям цієї війни стали мобільні вогневі групи, які є основним щитом від ударних дронів типу "Шахед".

Нагадаємо, що у ніч проти 13 лютого окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Усього ворог запустив 23 дрони-камікадзе.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.