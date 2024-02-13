На сегодня украинская система ПВО имеет большое количество иностранного вооружения, которое используется параллельно с образцами советских времен. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Сравнивать есть с чем

Юрий Игнат рассказал, что еще до начала полномасштабной войны наша система противовоздушной защиты имела опыт только по сбиванию воздушных целей во время тренировок на полигонах. Говорится также о тех, которые сейчас оккупированы.

Это Чауда в Крыму, откуда зенитчики тренировались сбивать воздушные баллистические цели, а также полигон Ягорлык в Херсонской области.

Опыт, который получили там, умноженный на опыт в реальных условиях боевых действий прикрытия в течение двух лет войны это самое главное и самое ценное, что сегодня имеют наши защитники,

– отметил Игнат.

В частности, он отметил, что по состоянию на сейчас большую роль в защите украинского воздушного пространства играет иностранное вооружение. Представитель Воздушных сил отметил системы NASAMS, IRIS-T и Patriot, которые в будущем должны стать основой противовоздушной обороны Украины.

По словам Игната, одновременно активно работают и советские системы С-300 и Бук-М1.

Сравнивать есть с чем. Тогда было большее количество ракет, но все было советское. Сегодня в нашей системе ПВО огромные изменения. Большой парк номенклатур вооружения. Ну и ждем самолеты F-16, которые станут частью системы воздушного прикрытия,

– рассказал представитель Воздушных сил.

Он также добавил, что открытием этой войны стали мобильные огневые группы, которые являются основным щитом от ударных дронов типа "Шахед".

Напомним, что в ночь на 13 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Всего враг запустил 23 дрона-камикадзе.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БпЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.